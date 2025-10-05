«Ракеты “Tomahawk” никогда не попадут на Украину. К тому же у США нет этих ракет в запасе, и я не уверен, что вообще существуют такие ракеты с ядерными возможностями, которые Вашингтон мог бы передать Украине», — заявил Макговерн в эфире youеube-канала Judging Freedom. Он также подчеркнул, что на Украине отсутствуют специалисты для эксплуатации этого типа вооружений, а разговоры о передаче ракет, по его мнению, направлены на то, чтобы поддержать европейских союзников Соединенных Штатов.