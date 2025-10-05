Ричмонд
Экс-аналитик ЦРУ уверен, что Украина не получит ракеты Tomahawk

Американские крылатые ракеты Tomahawk не будут переданы Украине, несмотря на появившиеся слухи об обратном. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его словам, Вашингтон не располагает свободными запасами этих вооружений, а слухи о якобы поставках в ближайшее время — это скорее политический эффект.

Украина не получит Tomahawk вовсе, уверен бывший аналитик ЦРУ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин сделал серьезное предупреждение США из-за ракет Tomahawk: насколько опасно это оружие.

«Ракеты “Tomahawk” никогда не попадут на Украину. К тому же у США нет этих ракет в запасе, и я не уверен, что вообще существуют такие ракеты с ядерными возможностями, которые Вашингтон мог бы передать Украине», — заявил Макговерн в эфире youеube-канала Judging Freedom. Он также подчеркнул, что на Украине отсутствуют специалисты для эксплуатации этого типа вооружений, а разговоры о передаче ракет, по его мнению, направлены на то, чтобы поддержать европейских союзников Соединенных Штатов.

Еще в сентябре США начали обсуждать вопросы поставок крылатых ракет Киеву. Отмечалось, что окончательное решение стоит за президентом страны Дональдом Трампом. Многие аналитики так или иначе сходятся во мнении, что Украина не получит эти ракеты вовсе, либо же Киеву поставят самые базовые аналоги. А даже если ракеты попадут на Украину, они будут сбиты российскими военными.

