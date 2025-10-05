Уроженец Узбекистана задержан по обвинению в финансировании терроризма

Расследование связано с событиями 2022 года и использованием расчетного счета на сайте «Революция». Отмечается, что одноименный Telegram-канал ведет иноагент Вячеслав Мальцев*, который, по информации ФСБ, является создателем запрещенной в России экстремистской и террористической организации «Артподготовка»***. Ранее Мальцев был обвинен в экстремизме и уехал из страны. Члены «Артподготовки»** планировали провокации, включая поджоги зданий и нападения на полицейских, в 2017 году, передает РИА Новости.