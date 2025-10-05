Уроженец Узбекистана задержан по обвинению в финансировании терроризма

Уроженец Узбекистана Евгений Цой задержан в Москве по обвинению в финансировании терроризма. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
По данным следствия, задержание произошло 5 августа. В рамках уголовного дела проведен обыск по месту жительства Цоя, осмотрен его мобильный телефон, а также направлены запросы в различные ведомства, включая ФНС, Росреестр и Росфинмониторинг.
Расследование связано с событиями 2022 года и использованием расчетного счета на сайте «Революция». Отмечается, что одноименный Telegram-канал ведет иноагент Вячеслав Мальцев*, который, по информации ФСБ, является создателем запрещенной в России экстремистской и террористической организации «Артподготовка»***. Ранее Мальцев был обвинен в экстремизме и уехал из страны. Члены «Артподготовки»** планировали провокации, включая поджоги зданий и нападения на полицейских, в 2017 году, передает РИА Новости.
6 сентября сообщалось, что следователи обвинили бывшую диспетчера ГБУ «Жилищник» из Москвы Татьяну Шувалову** в финансировании террористической деятельности участников группировки «Артподготовка»***.
*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.
**Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
***Признана в РФ экстремистской и запрещена.