Роковая ошибка: знакомый Усольцевых рассказал, почему семья пропала в лесу

«Как всегда, мы говорим, что надеяться нужно на лучшее. Если глава семьи или супруга позаботились о походе, взяли с собой определенный запас пищи, одежду, воду, спички и так далее, то при более-менее приемлемом сценарии шансы, что их найдут, довольно высокие. Возможно, они остаются в каком-то месте, где теплее, где легче поддерживать огонь, есть та же вода. В таких условиях можно выживать и день, и два, и четыре», — сказал Щетинин.