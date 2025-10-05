Роковая ошибка: знакомый Усольцевых рассказал, почему семья пропала в лесу

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, которые отправились в поход 28 сентября и с тех не выходят на связь. Глава семьи, Сергей Усольцев, был опытным туристом, который проходил по сложнейшим маршрутам. Его знакомый, альпинист Александр Дымов рассказал aif.ru, какие ошибки при подготовке к маршруту мог допустить Усольцев.
Собирался с бухты-барахты.
По словам Дымова, Усольцев собирался в походы с бухты-барахты и мог не учесть важные нюансы.
«Я занимаюсь альпинизмом, Сергей больше турист. И у него всегда было все с бухты-барахты. Если остальные, готовясь к походу, собирают обмундирование, обувь, что-то еще, то если к нему зайти в момент выезда, то у него на столе только билеты на самолёт. Для него главное — это драйв поспешить куда-то, куда-то ринуться. Проработка маршрута, подбор экипировки -это не его вообще», — поделился собеседник издания.
Усольцев, по мнению Дымова, организовывая семейную вылазку в лес, мог допустить просчеты в разработке маршрута, не учесть погодные условия, что-то забыть из необходимых вещей.
.
«Я не скрываю, что всегда относился к его вот этому с бухты-барахты очень плохо. Он сильный, мощный человек, участвовал в сложных сплавах, выходил на непростые маршруты. Но вот такая черта есть, мог что-то упустить из вида, не подрасчитать, что-то забыть», — отметил он.
Маршрут был рассчитан на ребенка.
Дымов уверен, что Усольцевы планировали пройти по маршруту длиной не более пяти километров, поэтому взяли с собой маленькую дочь.
«Осень достаточно теплая, вот и решили продлить себе лето, сходить в поход. Все мы на излете лета жалеем, что мало отдыхали, мало выезжали. Раз с ними ребенок, следовательно, вышли на 3−5 километров, не больше», — отметил он.
Эту версию подтверждает информация, которую сообщили в ГСУ СК РФ по региону и Хакасии.
«Ушли с базы в 12:00 28 сентября. Работнику базы сказали, что пойдут до горы Буратинка и обратно. Пешим ходом с ребенком это по времени 3−3,5 часа. Были в облегченной одежде», — рассказали в следственном ведомстве.
Тревожный факт.
По словам Дымова, то, что семью не могут найти уже несколько дней, является очень тревожным фактом.
«Пять дней — это много. Надо смотреть, какая погода в эти дни, какая температура ночами. Если снег и ветер, то это серьезно, потому что температура таяния воды больше теплоемкости поглощает, чем хорошая морозная погода. Вода отводит тепло так быстро, что это невозможно. Вода около нуля гораздо страшнее, чем снег минус 15», — объяснил собеседник издания.
Как сообщают СМИ, спасатели и добровольцы передвигаются по местности в зимних куртках, уже падает снег, накануне столбик термометра опустился до нуля градусов.
В беседе с aif.ru заслуженный спасатель России Сергей Щетинин отметил, что шансы семьи Усольцевых выжить в лесу Красноярского края есть, если они супруги позаботились о теплой одежде и припасах.
«Как всегда, мы говорим, что надеяться нужно на лучшее. Если глава семьи или супруга позаботились о походе, взяли с собой определенный запас пищи, одежду, воду, спички и так далее, то при более-менее приемлемом сценарии шансы, что их найдут, довольно высокие. Возможно, они остаются в каком-то месте, где теплее, где легче поддерживать огонь, есть та же вода. В таких условиях можно выживать и день, и два, и четыре», — сказал Щетинин.