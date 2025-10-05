Пепловой столб вулкана Шивелуч на Камчатке поднялся на рекордную высоту

На днях также были зафиксированы и другие происшествия, связанные с вулканами на Камчатке. Сообщалось, что три туриста сорвались во время подъема на Вилючинский вулкан. Для их поисков была развернута масштабная спасательная операция. В итоге удалось спасти только одну женщину, остальные погибли.