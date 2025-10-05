Ричмонд
Пепловой столб вулкана Шивелуч на Камчатке поднялся на рекордную высоту

Пепловой столб, образовавшийся в результате подъема ресуспендированного пепла со склонов вулкана Шивелуч, достиг рекордной высоты в три километра на Камчатке. Об этом сообщили в МЧС по Камчатскому краю.

От вулкана Шивелуч поднялся слой пепла, высотой в три километра.

«Высота пеплового столба составила до 3000 метров при высоте самого исполина — 3283 метра. Пепловый шлейф распространяется в восточном-юго-восточном направлении в сторону Тихого океана», — сообщает ведомство по региону. Отдельно подчеркивается, что населенных пунктов на пути пеплового шлейфа нет, однако все может измениться при изменении направления ветра.

Необычно высокий пепловый столб возник из-за подъема осевшего ранее вулканического материала на фоне сохраняющейся активности вулкана Шивелуч. В связи с этим присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. В МЧС предупреждают, что вероятность дальнейших выбросов пепла высотой до 10 тысяч метров сохранится как минимум до 9 октября.

Вулкан Шивелуч, высота которого составляет 3283 метра, продолжает оставаться одним из самых активных на Камчатке. Извержение сопровождается выбросами пепла и лавы.

На днях также были зафиксированы и другие происшествия, связанные с вулканами на Камчатке. Сообщалось, что три туриста сорвались во время подъема на Вилючинский вулкан. Для их поисков была развернута масштабная спасательная операция. В итоге удалось спасти только одну женщину, остальные погибли.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше