Пепловой столб вулкана Шивелуч на Камчатке поднялся на рекордную высоту

От вулкана Шивелуч поднялся слой пепла, высотой в три километра.
Пепловой столб, образовавшийся в результате подъема ресуспендированного пепла со склонов вулкана Шивелуч, достиг рекордной высоты в три километра на Камчатке. Об этом сообщили в МЧС по Камчатскому краю.
«Высота пеплового столба составила до 3000 метров при высоте самого исполина — 3283 метра. Пепловый шлейф распространяется в восточном-юго-восточном направлении в сторону Тихого океана», — сообщает ведомство по региону. Отдельно подчеркивается, что населенных пунктов на пути пеплового шлейфа нет, однако все может измениться при изменении направления ветра.
Необычно высокий пепловый столб возник из-за подъема осевшего ранее вулканического материала на фоне сохраняющейся активности вулкана Шивелуч. В связи с этим присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. В МЧС предупреждают, что вероятность дальнейших выбросов пепла высотой до 10 тысяч метров сохранится как минимум до 9 октября.
Вулкан Шивелуч, высота которого составляет 3283 метра, продолжает оставаться одним из самых активных на Камчатке. Извержение сопровождается выбросами пепла и лавы.
На днях также были зафиксированы и другие происшествия, связанные с вулканами на Камчатке. Сообщалось, что три туриста сорвались во время подъема на Вилючинский вулкан. Для их поисков была развернута масштабная спасательная операция. В итоге удалось спасти только одну женщину, остальные погибли.