Над Тульской областью сбит украинский беспилотник

В Тульской области уничтожен беспилотник.
Подразделениями Минобороны РФ минувшей ночью над территорией Тульской области был уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По предварительной информации, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет. В связи с инцидентом губернатор обратился к жителям с просьбой о соблюдении мер безопасности.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше