Ким Чен Ын похвастался передовым оружием, пообещав и дальше его усиливать

Ким Чен Ын принял участие в открытии выставки вооружений в Пхеньяне.
В Пхеньяне открылась выставка вооружений «Развитие дела обороны государства — 2025», приуроченная к 80-летию основания Трудовой партии Кореи. В церемонии принял участие лидер страны Ким Чен Ын. На выставке были представлены передовые разработки оборонной промышленности КНДР и лидер страны призвал продолжать работу по укреплению обороноспособности в этом направлении.
«В кратчайшие сроки — не более чем за один год — мы достигли значительных успехов, и сегодняшняя выставка является прекрасным воспеванием 80-летней истории нашей партии», — заявил северокорейский лидер. Его слова приводит ЦТАК. Он также добавил, что Северная Корея намерена разрабатаывать дополнительные военные меры для подготовки к ответу на наращивание сил США, передает Reuters.
Среди представленных образцов — современные ракетные системы и военная техника, созданные северокорейскими инженерами с применением технологий искусственного интеллекта. По данным агентства, главная цель экспозиции — продемонстрировать оборонную мощь страны, достигнутую под руководством центрального комитета партии, а также укрепить уверенность граждан в «дальнейших победах» на пути строительства социалистического государства.
Ранее в Южной Корее также заявляли, что в КНДР также завершают работу над баллистической ракетой, которая способна уничтожить США. Это заявление прозвучало на фоне недавнего объявления главой КНДР о разработке некого секретного оружия.