Ким Чен Ын похвастался передовым оружием, пообещав и дальше его усиливать

«В кратчайшие сроки — не более чем за один год — мы достигли значительных успехов, и сегодняшняя выставка является прекрасным воспеванием 80-летней истории нашей партии», — заявил северокорейский лидер. Его слова приводит ЦТАК. Он также добавил, что Северная Корея намерена разрабатаывать дополнительные военные меры для подготовки к ответу на наращивание сил США, передает Reuters.