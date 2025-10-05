Следователя осудили в Шымкенте: он признан виновным в мошенничестве

По данным издания, на скамье подсудимых оказался 25-летний следователь Енбекшинского районного управления полиции. В июне прошлого года следователь потребовал у фигуранта уголовного дела 600 тысяч тенге за непривлечение к ответственности. При получении денег его задержали с поличным.
«На основании заявления свидетеля Айзату Тойлыбаю были переданы специальные средства. Часть купюр обработали химическим веществом. При осмотре у него изъяли 200 тысяч настоящих и 400 тысяч муляжных тенге. Сам подсудимый признал, что получил эти деньги», — отмечается в материале.
На процессе бывший следователь признал вину, и просил суд ограничиться штрафом. Однако суд решил иначе — его признали виновным.
«Тойлыбай Айзат Бауыржанулы признан виновным по статьям 24 и 190 УК РК. Ему назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев 15 дней лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе», — цитирует издание решение суда.