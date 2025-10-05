Следователя осудили в Шымкенте: он признан виновным в мошенничестве

По данным издания, на скамье подсудимых оказался 25-летний следователь Енбекшинского районного управления полиции. В июне прошлого года следователь потребовал у фигуранта уголовного дела 600 тысяч тенге за непривлечение к ответственности. При получении денег его задержали с поличным.