Аэропорт в Вильнюсе возобновил работу после приостановки рейсов

Напомним, ранее в аэропорту ввели ограничения на приём и вылет самолётов. Решение было принято в 22:16 по местному времени для обеспечения безопасности воздушного сообщения. В результате часть международных рейсов была перенаправлена, а вылеты в Хельсинки отменены.