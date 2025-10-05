Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке спасатели помогли мужчине, перевернувшемуся на квадроцикле

На Камчатке спасатели оказали помощь мужчину, который перевернулся на квадроцикле в районе сопки Бархатной. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Источник: Life.ru

«Спасатели обнаружили мужчину, перевернувшегося на квадроцикле. Пострадавший получил травмы и был иммобилизован», — написал министр в своём Telegram-канале.

После оказания первой помощи пострадавшего транспортируют в лагерь у подножия Вилючинского вулкана, где его передадут медицинским работникам.

Ранее участницу туристической группы, сорвавшейся при восхождении на Вилючинский вулкан в Камчатском крае, спустили к подножию горы. Женщина не пострадала, но получила переохлаждение и не могла самостоятельно двигаться. Напомним, накануне группа туристов сорвалась во время восхождения на активный вулкан в Камчатском крае, получив травмы рук. К сожалению, два человека погибли. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту трагического происшествия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше