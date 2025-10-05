На Камчатке спасатели помогли мужчине, перевернувшемуся на квадроцикле

Ранее участницу туристической группы, сорвавшейся при восхождении на Вилючинский вулкан в Камчатском крае, спустили к подножию горы. Женщина не пострадала, но получила переохлаждение и не могла самостоятельно двигаться. Напомним, накануне группа туристов сорвалась во время восхождения на активный вулкан в Камчатском крае, получив травмы рук. К сожалению, два человека погибли. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту трагического происшествия.