Над Россией сбиты 32 украинских беспилотника

Средствами ПВО уничтожены 32 беспилотника.
За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией восьми областей России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников сбито над Белгородской и Воронежской областями (по 11 БПЛА), также отражены атаки над Нижегородской (5), Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями и Республикой Мордовия (по 1 БПЛА). Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше