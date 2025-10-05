Минобороны: ПВО за ночь уничтожили 32 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 32 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами РФ. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в Министерстве обороны России.
— 11 БПЛА — над территорией Белгородской области, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, пять БПЛА — над территорией Нижегородской области, — уточнили в оборонном ведомстве.
Еще по одному беспилотнику ВСУ уничтожили над Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями, а также над Республикой Мордовия, передает Telegram-канал Минобороны.
2 октября воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что при ночной атаке украинских беспилотников в регионе повреждены два жилых дома. Он добавил, что силы ПВО зафиксировали и уничтожили 38 БПЛА над двумя районами и одним городским округом области.
4 октября ПВО успешно отразили атаку беспилотников в городе Кириши Ленинградской области, уничтожив семь украинских дронов.