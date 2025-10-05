Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC News: в Нью-Йорке на крыше поезда метро обнаружили тела двух девочек

Полиция Нью-Йорка отметила, что перед гибелью несовершеннолетние катались на вагонах.

Источник: Аргументы и факты

Тела двух девочек были найдены на крыше поезда в нью-йоркском метрополитене, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на полицию этого американского мегаполиса.

Их возраст не уточняется. Полиция отметила, что перед гибелью несовершеннолетние поднялись на вагоны и катались на них. Ведомство также обратилось к молодёжи с призывом не заниматься «серфингом в метро».

По информации журналистов, за два предыдущих года в метрополитене Нью-Йорка было зафиксировано 18 подобных несчастных случаев.

Напомним, в январе трое неизвестных лиц совершили угон поезда в нью-йоркском метро. Нарушители проникли в пустой состав, который стоял на транзитной стоянке. Они также опубликовали в соцсетях видеозапись своих действий. Полиция Нью-Йорка сочла, что правонарушение совершили подростки.