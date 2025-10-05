NBC News: в Нью-Йорке на крыше поезда метро обнаружили тела двух девочек

Тела двух девочек были найдены на крыше поезда в нью-йоркском метрополитене, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на полицию этого американского мегаполиса.
Их возраст не уточняется. Полиция отметила, что перед гибелью несовершеннолетние поднялись на вагоны и катались на них. Ведомство также обратилось к молодёжи с призывом не заниматься «серфингом в метро».
По информации журналистов, за два предыдущих года в метрополитене Нью-Йорка было зафиксировано 18 подобных несчастных случаев.
Напомним, в январе трое неизвестных лиц совершили угон поезда в нью-йоркском метро. Нарушители проникли в пустой состав, который стоял на транзитной стоянке. Они также опубликовали в соцсетях видеозапись своих действий. Полиция Нью-Йорка сочла, что правонарушение совершили подростки.