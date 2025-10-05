Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС опубликовали кадры с места спасательной операции на Вилючинском вулкане

Сотрудники МЧС опубликовали кадры с места поисково-спасательных работ на Вилючинском вулкане, где ранее сорвались туристы. На видео и фото можно разглядеть, как специалисты эвакуируют с места происшествия единственную выжившую туристку. В итоге ее смогли донести до машины скорой помощи.

Опубликованы кадры с операцию по спасению туристов, сорвавшихся при восхождении на Вилючинский вулкан.

Сотрудники МЧС опубликовали кадры с места поисково-спасательных работ на Вилючинском вулкане, где ранее сорвались туристы. На видео и фото можно разглядеть, как специалисты эвакуируют с места происшествия единственную выжившую туристку. В итоге ее смогли донести до машины скорой помощи.

Спасатели действовали в сложных погодных условияхФото: telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На кадрах видно, как спасатели аккуратно транспортируют пострадавшую на носилках по сложному горно-снежному склону. При этом ситуация усложняется из-за метели. Все на фото и видео можно разглядеть семь человек, участвовавших в поисково-спасательных работах. Соответствующие материалы разместили в Telegram в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю.

Ранее на Камчатке при восхождении на Вилючинский вулкан сорвались трое туристов. Для их поиска и эвакуации была организована спасательная операции, однако, несмотря на усилия спасателей, выжить удалось лишь одной женщине, двое других погибли.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше