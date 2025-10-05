В МЧС опубликовали кадры с места спасательной операции на Вилючинском вулкане

Опубликованы кадры с операцию по спасению туристов, сорвавшихся при восхождении на Вилючинский вулкан.
Сотрудники МЧС опубликовали кадры с места поисково-спасательных работ на Вилючинском вулкане, где ранее сорвались туристы. На видео и фото можно разглядеть, как специалисты эвакуируют с места происшествия единственную выжившую туристку. В итоге ее смогли донести до машины скорой помощи.
Спасатели действовали в сложных погодных условияхФото: telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
На кадрах видно, как спасатели аккуратно транспортируют пострадавшую на носилках по сложному горно-снежному склону. При этом ситуация усложняется из-за метели. Все на фото и видео можно разглядеть семь человек, участвовавших в поисково-спасательных работах. Соответствующие материалы разместили в Telegram в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю.
Ранее на Камчатке при восхождении на Вилючинский вулкан сорвались трое туристов. Для их поиска и эвакуации была организована спасательная операции, однако, несмотря на усилия спасателей, выжить удалось лишь одной женщине, двое других погибли.