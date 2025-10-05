В МЧС опубликовали кадры с места спасательной операции на Вилючинском вулкане

На кадрах видно, как спасатели аккуратно транспортируют пострадавшую на носилках по сложному горно-снежному склону. При этом ситуация усложняется из-за метели. Все на фото и видео можно разглядеть семь человек, участвовавших в поисково-спасательных работах. Соответствующие материалы разместили в Telegram в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю.