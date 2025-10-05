За ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России

По одиннадцать беспилотников сбили над Белгородской и Воронежской областями. Пять беспилотных летательных аппаратов ликвидировали над Нижегородской областью. По одному БПЛА уничтожили над Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областями, а также над территорией Республики Мордовия.
Ранее стало известно о подвиге старшего сержанта Павла Метельского, который вывез из-под вражеского огня и эвакуировал в госпиталь больше ста раненых сослуживцев. Старший водитель-радиотелефонист мотострелкового батальона выполнял боевые задачи по подвозу штурмовых групп, продовольствия и эвакуации раненых с передовой. Несмотря на артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА, Метельский проявил исключительное мужество и решительность.
