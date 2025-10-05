Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кузбассе эвакуировали более 150 людей из-за обрушения на шахте Ерунаковская-8

На шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе Кемеровской области произошло обрушение горной породы. Как сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона, вывал кровли длиной около 12 метров произошел на горной выработке в районе вентиляционного штрека.

С шахты эвакуировано более 150 людей.

На шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе Кемеровской области произошло обрушение горной породы. Как сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона, вывал кровли длиной около 12 метров произошел на горной выработке в районе вентиляционного штрека.

В момент происшествия в шахте находился 151 человек, все шахтеры были эвакуированы. Пострадавших нет. Сотрудники военизированной горноспасательной части провели обследование завала, и в настоящее время шахтовые горнорабочие приступили к его разбору.