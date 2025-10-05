Два сибиряка погибли на пожарах в Иркутской области

Два пожара произошли в Иркутской области и унесли жизни двух сибиряков. Вечером 2 октября в деревне Анучинск Балаганского района загорелся жилой брусовой дом. Очевидцы сообщили о происшествии в службу «112», после чего на место были направлены пять пожарных и две спецмашины. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.