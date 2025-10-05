Два сибиряка погибли на пожарах в Иркутской области

Два пожара произошли в Иркутской области и унесли жизни двух сибиряков. Вечером 2 октября в деревне Анучинск Балаганского района загорелся жилой брусовой дом. Очевидцы сообщили о происшествии в службу «112», после чего на место были направлены пять пожарных и две спецмашины. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.
— На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем, произошло обрушение строительных конструкций. В ходе разборки на полу был обнаружен погибший 62-летний мужчина, — рассказывают спасатели.
Площадь открытого горения составила 48 квадратных метров. Предварительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Еще один трагический инцидент произошел в поселке Залари. В ночь на 4 октября загорелся жилой бревенчатый дом на улице Гоголя. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили погибшую 69-летнюю женщину в коридоре. Площадь возгорания составила 63 квадратных метра, и для его ликвидации потребовалось участие семи сотрудников МЧС России и двух спецмашин. Дознаватели установили, что причиной пожара стало короткое замыкание обогревателя, включенного в сеть.