Головинский суд Москвы рассмотрит посмертное дело Котова* в закрытом режиме

Ранее в Красноярске мужчина добавил в соцсети аудиозаписи, обложка которых имела символы ЛГБТ**, нарушение во время мониторинга обнаружили правоохранители, после чего дело дошло до суда, и россиянин был оштрафован. На обложке был размещён радужный флаг, который является символикой движения ЛГБТ**, признанного в России экстремистским. Сам меломан вину признал. Дело рассматривалось по ст. 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций». Штраф составил 1 тысячу рублей.