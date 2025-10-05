Солдат ВСУ в сарафане попытался сбежать на велосипеде на Сумском направлении

Еще в мае 2025 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ выполняют задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Он отметил, что такие действия направлены на защиту российских приграничных территорий. В настоящий момент ВС РФ продвигаются на всех основных направлениях фронта.