Омская полиция нашла школьницу, которую искали три дня

Ранее сообщалось о пропаже 17-летней девушки из Омска, которая вышла вечером 2 октября из дома по улице Рабиновича и не вернулась домой. В УМВД России по Омской области сообщили, что омичку нашли.
Сотрудники уголовного розыска обнаружили девушку на пересечении улиц Красный Пахарь и 5-й Северной.
Теперь с ней и её семьёй работает инспектор по делам несовершеннолетних. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства ухода школьницы из дома.
Напомним, что за последние дни в Омской области потерялось сразу несколько подростков.
Ранее сообщалось о пропаже 15-летнего школьника, который ушёл из дома 2 октября. Полиция и поисковый отряд нашли его тело на заброшенном заводе. Ещё один молодой человек пропал после того, как покинул колледж. Его всё ещё ищут с 30 сентября. Школьница 13-ти лет исчезла в Любинском районе, следователи проводят проверку.