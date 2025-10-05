Омская полиция нашла школьницу, которую искали три дня

Ранее сообщалось о пропаже 15-летнего школьника, который ушёл из дома 2 октября. Полиция и поисковый отряд нашли его тело на заброшенном заводе. Ещё один молодой человек пропал после того, как покинул колледж. Его всё ещё ищут с 30 сентября. Школьница 13-ти лет исчезла в Любинском районе, следователи проводят проверку.