Мошенники в своих схемах используют патриотизм россиян

Отмечается, что мошенники используя патриотизм и запугивание жертв уголовным преследованием заставляют выполнять поручения. Последние же действия приводят к нарушению закона. Адвокат привел в пример двух своих подзащитных, которые перевели мошенникам большие суммы денег, а потом обманным образом были вовлечены в курьерскую работу.