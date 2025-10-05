В Приангарье женщина погибла при пожаре, возникшем из-за замыкания обогревателя

4 октября ночью в поселке Залари Иркутской области на улице Гоголя загорелся жилой бревенчатый дом. В коридоре строения пожарные обнаружили тело 69-летней женщины. Пожар был ликвидирован на площади 63 кв. метра силами семи человек и двух единиц техники. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Дознаватели установили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания включенного обогревателя.
Ранее в деревне Анучинск Балаганского района загорелся жилой брусовой дом. На место происшествия прибыли пять пожарных и две единицы техники. В ходе тушения огня и разборки конструкций на полу дома обнаружили тело 62-летнего мужчины.