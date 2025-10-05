Обычно украинские спецслужбы, связываясь с подростками, обещают им крупное денежное вознаграждение за совершенное деяние. А также кураторы сообщают, что ответственность за преступление не наступит, ведь исполнителю нет еще 18 лет. На самом деле украинские спецслужбы вводят в заблуждение. Ответственность за террористический акт наступает по законам РФ уже с 14 лет. Подросток, совершивший деяние, может угодить за решетку на длительный срок. Если фигуранту дела не исполнилось 14, то наказание будут отбывать его родители. Вряд ли нужно говорить, что никакого денежного вознаграждения не поступает, кураторы с Украины в какой-то момент просто перестают выходить на связь.