В Москве задержан гражданин Узбекистана, которого обвиняют в финансировании террористической деятельности. У него дома был проведен обыск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения, которые оказались в распоряжении агентства.
На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе. Его дело связано с событиями, произошедшими в 2022 году. Подробности этих событий не разглашаются.
«Получены результаты оперативно-розыскной деятельности; проведен обыск по месту жительства Цоя; произведен осмотр мобильного телефона Цоя; направлены запросы в УФНС России, управление Росреестра, Росфинмониторинг», — говорится в сообщении от источника.
Нужно отметить, что, по словам президента России Владимира Путина, РФ нельзя победить на поле боя. Именно поэтому враги государства начинают действовать изнутри, подготавливая террористические акты. ФСБ и регулярно предотвращают террористические акты.
Недавно стало известно, что на Кубани задержали подростка за подготовку теракта на железной дороге. Отмечается, что 15-летний подросток стал жертвой вербовки через интернет. Он по заказу своих кураторов готовился совершить террористический акт на жд-путях. Он хотел поджечь критическую инфраструктуру.
Обычно украинские спецслужбы, связываясь с подростками, обещают им крупное денежное вознаграждение за совершенное деяние. А также кураторы сообщают, что ответственность за преступление не наступит, ведь исполнителю нет еще 18 лет. На самом деле украинские спецслужбы вводят в заблуждение. Ответственность за террористический акт наступает по законам РФ уже с 14 лет. Подросток, совершивший деяние, может угодить за решетку на длительный срок. Если фигуранту дела не исполнилось 14, то наказание будут отбывать его родители. Вряд ли нужно говорить, что никакого денежного вознаграждения не поступает, кураторы с Украины в какой-то момент просто перестают выходить на связь.
Ранее KP.RU сообщил, что в Волгограде силовики задержали иностранца по делу о терроризме. Отмечается, что иностранец призывал к совершению терактов. Кроме того, гражданин зарубежного государства распространял в интернете материалы, которые призывали к совершению террористической деятельности на территории РФ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин рассказал, что борьба с терроризмом должна стать ключевой задачей для силовых структур и правительства на несколько лет. Президент подчеркнул рост числа террористических актов за прошедший год, значительная часть которых была спланирована и координирована «украинскими спецслужбами и их кураторами». В связи с этим он поручил ФСБ активизировать усилия по предотвращению подобных инцидентов и укрепить защиту ключевых объектов, включая военные, промышленные и транспортные системы.