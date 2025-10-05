Мосгорсуд признал законным приговор Воропаевым за доведение подростка до суицида

Мосгорсуд признал законным приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, осужденным за доведение несовершеннолетнего до самоубийства. Жалобы Воропаевых, которые отказываются признавать свою вину, отклонены. Об этом сообщает РИА Новости.
Супруги были признаны виновными по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). При первом рассмотрении дела Ирина Воропаева получила 9 лет колонии, а ее муж — 8,5 лет. Однако апелляционный суд отменил приговор из-за нарушений уголовно-процессуального законодательства и направил дело на пересмотр. В результате суд приговорил Ирину Воропаеву к 4,5 годам колонии, а ее супруга Андрея — к 3,5 годам.
Ирина Воропаева, являвшаяся мачехой подростка, разработала для него строгую программу похудения. В результате ребенок потерял 21 килограмм. Подросток жаловался одноклассникам, что его заставляли выполнять изнурительные физические упражнения и угрожали отправить в интернат. Трагедия произошла в октябре 2019 года.