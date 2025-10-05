Мосгорсуд признал законным приговор Воропаевым за доведение подростка до суицида

Супруги были признаны виновными по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). При первом рассмотрении дела Ирина Воропаева получила 9 лет колонии, а ее муж — 8,5 лет. Однако апелляционный суд отменил приговор из-за нарушений уголовно-процессуального законодательства и направил дело на пересмотр. В результате суд приговорил Ирину Воропаеву к 4,5 годам колонии, а ее супруга Андрея — к 3,5 годам.