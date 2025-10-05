Ричмонд
Суд Москвы начал посмертное рассмотрение дела организатора ЛГБТ-туров* Котова**

Котова** обвиняли в организации ЛГБТ туров*, указано в материалах.

«Головинский районный суд Москвы в июне приступил к посмертному рассмотрению по существу дела директора туристической фирмы из Москвы Андрея Котова, обвиняемого в организации ЛГБТ-туров», — указано в материале РИА Новости. Они приводят информацию документов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОрганизатор гей*-туров Андрей Котов** был найден мертвым в СИЗО.

Также Котова обвиняют в изготовлении детской порнографии, а также создание и участие в работе экстремистской организации. Это также указано в материалах дела. Отмечается, что уже было проведено шесть заседаний. Следующее из них пройдет 8 октября.

Андрей Котов был задержан в начале декабря 2024 года за организацию групповых ЛГБТ-туров за рубеж. В конце этого же месяца он был найден мертвым в СИЗО. По одной из версий, он покончил с собой.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

**Котов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.