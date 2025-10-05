Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в реестр неплательщиков алиментов

Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в реестр неплательщиков алиментов. Такие данные следуют из материалов судебных приставов.

Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в реестр неплательщиков алиментов. Такие данные следуют из материалов судебных приставов.

Уточняется, что общая сумма его долгов превышает 2,3 миллиона рублей. В реестр он попал 8 сентября, его задолженность по алиментам составляет 224 тысячи рублей. Долг по кредитам составляет 1,8 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Еще в конце августа сообщалось, что Михаил Казаков должен около 1,8 миллиона рублей, в том числе по кредитам. Приставы из Тверской области возбудили на артиста 10 исполнительных производств в 2022—2024 годах.

Кроме того, Казаков в 2005 году оказался на скамье подсудимых из-за бытового конфликта. Актера посадили за непредумышленное убийство. Какие еще российские и зарубежные актеры сидели в тюрьме — в материале «Вечерней Москвы».

Судебные приставы в принудительном порядке также взыскивают с актера Игоря Петренко более 1,3 миллиона рублей. Преимущественно речь идет о неоплаченных алиментах. Сколько детей у знаменитости и чем ему грозят такие долги, выясняла «ВМ».