Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в реестр неплательщиков алиментов

Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в реестр неплательщиков алиментов. Такие данные следуют из материалов судебных приставов.
Уточняется, что общая сумма его долгов превышает 2,3 миллиона рублей. В реестр он попал 8 сентября, его задолженность по алиментам составляет 224 тысячи рублей. Долг по кредитам составляет 1,8 миллиона рублей, передает РИА Новости.
Еще в конце августа сообщалось, что Михаил Казаков должен около 1,8 миллиона рублей, в том числе по кредитам. Приставы из Тверской области возбудили на артиста 10 исполнительных производств в 2022—2024 годах.
Кроме того, Казаков в 2005 году оказался на скамье подсудимых из-за бытового конфликта. Актера посадили за непредумышленное убийство. Какие еще российские и зарубежные актеры сидели в тюрьме — в материале «Вечерней Москвы».
Судебные приставы в принудительном порядке также взыскивают с актера Игоря Петренко более 1,3 миллиона рублей. Преимущественно речь идет о неоплаченных алиментах. Сколько детей у знаменитости и чем ему грозят такие долги, выясняла «ВМ».