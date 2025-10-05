Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в реестр неплательщиков алиментов

Судебные приставы в принудительном порядке также взыскивают с актера Игоря Петренко более 1,3 миллиона рублей. Преимущественно речь идет о неоплаченных алиментах. Сколько детей у знаменитости и чем ему грозят такие долги, выясняла «ВМ».