МЧС показало кадры эвакуации туристки с Вилючинского вулкана на Камчатке

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю опубликовало видеозапись с моментом эвакуации туристки с Вилючинского вулкана.
Ранее сообщалось, что женщину, которая находилась на исполине, спасатели успешно спустили к подножию горы и передали бригаде территориального центра медицины катастроф. Альпинистка входила в группу туристов, которые сорвались при восхождении. Мужчина и женщина, которые были вместе с ней, погибли.
ГУ МЧС по региону разместило кадры спасения поисково-спасательной операции в своём Telegram-канале. При спуске с вулкана женщину несли на носилках.
Напомним, также стало известно, что выжившая туристка получила сильное переохлаждение.
