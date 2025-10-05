Ричмонд
МЧС показало кадры эвакуации туристки с Вилючинского вулкана на Камчатке

При спуске с Вилючинского вулкана выжившую альпинистку спасатели несли на носилках.

Источник: Аргументы и факты

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю опубликовало видеозапись с моментом эвакуации туристки с Вилючинского вулкана.

Ранее сообщалось, что женщину, которая находилась на исполине, спасатели успешно спустили к подножию горы и передали бригаде территориального центра медицины катастроф. Альпинистка входила в группу туристов, которые сорвались при восхождении. Мужчина и женщина, которые были вместе с ней, погибли.

ГУ МЧС по региону разместило кадры спасения поисково-спасательной операции в своём Telegram-канале. При спуске с вулкана женщину несли на носилках.

Напомним, также стало известно, что выжившая туристка получила сильное переохлаждение.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
