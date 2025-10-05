МЧС показало кадры эвакуации туристки с Вилючинского вулкана на Камчатке

Ранее сообщалось, что женщину, которая находилась на исполине, спасатели успешно спустили к подножию горы и передали бригаде территориального центра медицины катастроф. Альпинистка входила в группу туристов, которые сорвались при восхождении. Мужчина и женщина, которые были вместе с ней, погибли.