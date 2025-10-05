Ричмонд
Агрессия на дорогах: в Ташкенте водитель на Mercedes устроил «самосуд» на дороге

Vaib.uz (Узбекистан. 5 октября). На днях в соцсетях появилось тревожное видео, снятое регистратором одного из автомобилей в Ташкенте. На кадрах — очередные «дорожные разборки», в которых эмоции оказались важнее правил, а месть — важнее безопасности.

Источник: Vaib.Uz

Судя по видео, водитель Mercedes-Benz, недовольный тем, что его якобы подрезал другой участник движения на автомобиле BYD, начал намеренно создавать аварийные ситуации. Он резко подрезал BYD, выезжал перед ним на полосу и внезапно тормозил, провоцируя потенциальное ДТП. Подобные маневры могли привести к массовой аварии, в которой пострадали бы не только участники конфликта, но и случайные водители.

Даже если водитель BYD действительно совершил некорректный манёвр (что не подтверждено), это не оправдывает дорожный «самосуд». Подобное поведение угрожает жизни и здоровью окружающих. Напомним, недавно подобный конфликт между водителями привёл к трагедии — женщина потеряла ребёнка после выкидыша, вызванного стрессом в результате ДТП.

Что говорит сам «мститель»

Инцидент произошёл на улице Бунёдкор в Чиланзарском районе. Личность водителя Mercedes-Benz была оперативно установлена сотрудниками УБДД Ташкента. В своём объяснении он признал, что действовал под влиянием эмоций.

Водитель Mercedes-Benz объяснил, что ехал спокойно по своей полосе, перед ним оставалось небольшое расстояние — буквально для одной машины Matiz. По его словам, в этот момент водитель BYD, включив левый поворотник, внезапно подрезал его и выехал прямо на его полосу.

Водитель признался, что разозлился и на эмоциях решил подрезать обидчика в ответ. По его мнению, тот водитель сам спровоцировал конфликт. Он добавил, что некоторые считают, что, если включили поворотник, то дорога становится их, однако поворотник — это всего лишь предупреждение, а не разрешение на манёвр.

По данному факту в отношении водителя Mercedes-Benz составлен административный протокол по статье 128−5 (создание помех или аварийной ситуации) Кодекса об административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 10 базовых расчётных величин (БРВ) — это около 4,1 млн сумов.

К сожалению, в стране продолжает расти «культура» дорожной агрессии. Во многом это результат того, что у нас нет неотвратимости наказания. Мы же в очередной раз напомним: если вас подрезали — остановитесь, выдохните, дайте эмоциям остыть. Дорога — не место для самосуда и мести. Цена «моментального правосудия» может оказаться слишком высокой.