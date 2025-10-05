Ричмонд
СК возбудил дело из-за гибели двух человек на вулкане Вилючинская сопка

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины и женщины при восхождении на вулкан Вилючинская сопка в Камчатском крае, сообщает камчатский главк СК России.

Источник: © РИА Новости

В субботу сообщалось, что группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18.22 (8.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщали, что один из трех туристов погиб, девушка, которая сорвалась вместе с ним, была в тяжелом состоянии. Позже она также скончалась от полученных травм.

«Следственным отделом по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух туристов в результате падения со склона вулкана (часть 3 статьи 109 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что органом следствия по уголовному делу проводятся следственные и иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

