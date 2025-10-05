ВС РФ уничтожили пусковую установку HIMARS на харьковском направлении

Группировка войск «Север» продолжает наступательные действия, в то время как ВСУ остаются в обороне. В районе населённого пункта Средний Бурлук с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» была уничтожена стартовая позиция реактивной системы залпового огня HIMARS Вооружённых сил Украины.