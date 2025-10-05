ВС РФ уничтожили пусковую установку HIMARS на харьковском направлении

В Волчанске, расположенном на левом берегу реки Волчья, и в лесу возле Синельниково идут ожесточённые бои, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».
Группировка войск «Север» продолжает наступательные действия, в то время как ВСУ остаются в обороне. В районе населённого пункта Средний Бурлук с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» была уничтожена стартовая позиция реактивной системы залпового огня HIMARS Вооружённых сил Украины.
В результате удара была разрушена пусковая установка HIMARS, транспортно-заряжающая машина и до взвода личного состава.
Также на левобережье Волчанска бойцы ВС РФ продвинулись на 300 метров и расширили плацдарм. В ходе боев в плен взято трое военнослужащих ВСУ.
Ранее Госдепартамент США дал согласие на продажу Канаде высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.