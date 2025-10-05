Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили пусковую установку HIMARS на харьковском направлении

Группировка войск «Север» продолжает наступательные действия в Волчанске.

Источник: Аргументы и факты

В Волчанске, расположенном на левом берегу реки Волчья, и в лесу возле Синельниково идут ожесточённые бои, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

Группировка войск «Север» продолжает наступательные действия, в то время как ВСУ остаются в обороне. В районе населённого пункта Средний Бурлук с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» была уничтожена стартовая позиция реактивной системы залпового огня HIMARS Вооружённых сил Украины.

В результате удара была разрушена пусковая установка HIMARS, транспортно-заряжающая машина и до взвода личного состава.

Также на левобережье Волчанска бойцы ВС РФ продвинулись на 300 метров и расширили плацдарм. В ходе боев в плен взято трое военнослужащих ВСУ.

Ранее Госдепартамент США дал согласие на продажу Канаде высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.