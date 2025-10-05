Друг пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых рассказал об их роковой ошибке

«Я занимаюсь альпинизмом, Сергей больше турист. И у него всегда было все с бухты-барахты. Если остальные, готовясь к походу, собирают обмундирование, обувь, что-то еще, то если к нему зайти в момент выезда, то у него на столе только билеты на самолет. Для него главное — это драйв, поспешить куда-то, куда-то ринуться. Проработка маршрута, подбор экипировки — это не его вообще», — прокомментировал в беседе с «aif.ru» Дымов.
По информации следователей, семья с маленькой дочкой планировала совершить непродолжительный переход к горе Буратинке и обратно, рассчитанный на 3−3,5 часа, поэтому вышла на маршрут в облегченной одежде. Альпинист Дымов считает, что, несмотря на туристический опыт Сергея Усольцева, тот мог допустить серьезные просчеты при подготовке, не учесть погодные условия и не взять необходимое снаряжение. Мужчина охарактеризовал эту черту как склонность к импровизации и невнимательность к деталям.
Тревогу эксперта вызывает длительное отсутствие результатов поисков. По ночам температура воздуха на местности опускается до нуля градусов, выпадает снег. Дымов пояснил, что влажная погода с температурой около нуля представляет особую опасность из-за быстрой потери тепла организмом. В то же время заслуженный спасатель России Сергей Щетинин выразил оптимизм, отметив, что шансы на выживание сохраняются, если туристы взяли с собой минимальный запас пищи, теплую одежду и средства для разведения огня.
