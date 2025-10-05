В ДТП с фурами и легковушками в Самарской области пострадали восемь человек

Авария произошла на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе. Столкнулись большегрузы DAF и Volvo, а также легковые автомобили Chery и Kia. Все пострадавшие в ДТП — водители и пассажиры легковых автомобилей. Они были госпитализированы в сызранскую больницу.