Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП с фурами и легковушками в Самарской области пострадали восемь человек

Все пострадавшие в ДТП — водители и пассажиры легковых автомобилей, среди них трое детей.

Источник: Аргументы и факты

В Самарской области в результате ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей пострадали восемь человек, включая троих детей, сообщает региональное ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Авария произошла на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе. Столкнулись большегрузы DAF и Volvo, а также легковые автомобили Chery и Kia. Все пострадавшие в ДТП — водители и пассажиры легковых автомобилей. Они были госпитализированы в сызранскую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Накануне в Приморском крае произошло ДТП с участием двух большегрузов и автобуса с детьми.

Также сообщалось, что водитель Porsche Cayenne, устроивший ДТП в Санкт-Петербурге, в котором погибла девушка, арестован на два месяца.