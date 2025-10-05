В ДТП с фурами и легковушками в Самарской области пострадали восемь человек

В Самарской области в результате ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей пострадали восемь человек, включая троих детей, сообщает региональное ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Авария произошла на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе. Столкнулись большегрузы DAF и Volvo, а также легковые автомобили Chery и Kia. Все пострадавшие в ДТП — водители и пассажиры легковых автомобилей. Они были госпитализированы в сызранскую больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Накануне в Приморском крае произошло ДТП с участием двух большегрузов и автобуса с детьми.
Также сообщалось, что водитель Porsche Cayenne, устроивший ДТП в Санкт-Петербурге, в котором погибла девушка, арестован на два месяца.