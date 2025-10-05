Обрушение произошло в шахте на Кузбассе, 151 человек эвакуирован

В шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области зафиксировано обрушение горной породы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство угольной промышленности Кузбасса.
По предварительным данным, в шахте, расположенной в Новокузнецком районе, случился вывал кровли длиной около 12 метров на горной выработке в районе вентиляционного штрека. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 5 октября в 1:30 по московскому времени.
В результате эвакуировался 151 человек, никто не пострадал. На место происшествия прибыли спасатели специализированной части. Они провели обследование завала. Ведется разбор обрушившихся конструкций.
Напомним, за период с 11 по 17 сентября 2025 года Ростехнадзор приостановил работу на трех шахтах в Кузбассе. 11 сентября была приостановлена работа на конвейерном штреке беловской шахты из-за нарушений требований документации. Срок приостановки — 90 суток.
17 сентября была приостановлена эксплуатация очистного комбайна и ленточного конвейера на шахтоучастке в Ленинске-Кузнецком из-за нарушений требований промышленной безопасности. В тот же день приостановлены горные работы на участке шахты в Беловском МО из-за превышения допустимого уровня пожарных газов.