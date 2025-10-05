Четыре бани воспламенились под Новосибирском из-за несоблюдения правил

За последние сутки в Новосибирской области пожарные подразделения ликвидировали 21 возгорание и последствия 10 ДТП, при этом четыре раза спасатели выезжали на тушение бань в разных районах области. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС Новосибирской области.