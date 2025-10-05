Четыре бани воспламенились под Новосибирском из-за несоблюдения правил

За последние сутки в Новосибирской области пожарные подразделения ликвидировали 21 возгорание и последствия 10 ДТП, при этом четыре раза спасатели выезжали на тушение бань в разных районах области. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС Новосибирской области.
«Все эти пожары огнеборцы ликвидировали в считанные минуты. Только в одном случае постройка сгорела полностью», — сообщают в ведомстве.
Возгорания бань произошли в селе Половинное Краснозёрского района, селе Сидоровка Колыванского района, посёлке Озёрный Новосибирского района и селе Новолокти Искитимского района, где причиной пожаров стало нарушение правил противопожарной безопасности при использовании печного отопления и электроприборов. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
МЧС России напоминает гражданам о необходимости аккуратной топки печей, проверки исправности электропроводки и недопущения перегрузки электросети.
