Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре бани воспламенились под Новосибирском из-за несоблюдения правил

За сутки в Новосибирской области произошло 21 возгорание и 10 ДТП.

Источник: Om1 Новосибирск

За последние сутки в Новосибирской области пожарные подразделения ликвидировали 21 возгорание и последствия 10 ДТП, при этом четыре раза спасатели выезжали на тушение бань в разных районах области. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС Новосибирской области.

«Все эти пожары огнеборцы ликвидировали в считанные минуты. Только в одном случае постройка сгорела полностью», — сообщают в ведомстве.

Возгорания бань произошли в селе Половинное Краснозёрского района, селе Сидоровка Колыванского района, посёлке Озёрный Новосибирского района и селе Новолокти Искитимского района, где причиной пожаров стало нарушение правил противопожарной безопасности при использовании печного отопления и электроприборов. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

МЧС России напоминает гражданам о необходимости аккуратной топки печей, проверки исправности электропроводки и недопущения перегрузки электросети.

Читайте также на портале Om1.ru.

В Новосибирске пожарные МЧС ликвидируют пожар в торговом центре.