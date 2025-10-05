Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ лишились установки HIMARS в Харьковской области

В районе населенного пункта Средний Бурлук в Харьковской области российские военные уничтожили установку HIMARS. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.

ВС РФ уничтожили HIMARS в Харьковской области.

В районе населенного пункта Средний Бурлук в Харьковской области российские военные уничтожили установку HIMARS. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.

«В районе населенного пункта Средний Бурлук поражены позиции РСЗО HIMARS», — рассказали РИА Новости в силовых структурах. В результате удара уничтожена пусковая установка HIMARS, транспортно-заряжающая машина и взвод личного состава ВСУ.

На харьковском, как и на остальных фронтовых направлениях продолжаются активные бои. Ранее Синельниковском лесу Харьковской области российские военные заблокировали до 20 солдат ВСУ. Также сообщалось о вытеснении украинских военных в районе населенного пункта Амбарное.