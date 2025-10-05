ВСУ лишились установки HIMARS в Харьковской области

На харьковском, как и на остальных фронтовых направлениях продолжаются активные бои. Ранее Синельниковском лесу Харьковской области российские военные заблокировали до 20 солдат ВСУ. Также сообщалось о вытеснении украинских военных в районе населенного пункта Амбарное.