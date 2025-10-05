Ричмонд
На Камчатке завели уголовное дело после падения туристов со склона вулкана

После падения туристов со склона Вилючинского вулкана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности, указано в сообщении ведомства.

«Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух туристов в результате падения со склона вулкана», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСпасена единственная выжившая: новые подробности о происшествии на Вилючинском вулкане.

В сообщении указано, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится проверка, которая направлена на выяснение обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

4 октября незарегистрированная в МЧС группа альпинистов из трех человек отправились покорять вершину Вилючинского вулкана, после чего сорвались. От полученных травм двое из них, мужчина и женщина, погибли на месте. В течение всей ночи проводились спасательные работы. Единственную выжившую альпинистку, с признаками обморожения, спустили на носилках, после чего госпитализировали.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше