На Камчатке завели уголовное дело после падения туристов со склона вулкана

4 октября незарегистрированная в МЧС группа альпинистов из трех человек отправились покорять вершину Вилючинского вулкана, после чего сорвались. От полученных травм двое из них, мужчина и женщина, погибли на месте. В течение всей ночи проводились спасательные работы. Единственную выжившую альпинистку, с признаками обморожения, спустили на носилках, после чего госпитализировали.