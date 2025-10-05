В Башкирии потерялась любительница «тихой охоты»

«Не ходите наугад. Вызовите спасателей по номеру 112. Экономьте заряд батареи. Подавайте сигналы: свистите в свисток, стучите палкой по дереву. Оставайтесь на месте. Так вас найдут гораздо быстрее. Берегите себя и своих близких», — рассказали спасатели.