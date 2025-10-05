Ричмонд
В Башкирии потерялась любительница «тихой охоты»

В Ишимбайском районе в лесу потерялась женщина.

Источник: госкомитет РБ по ЧС

В Ишимбайском районе Башкирии женщина приехала в лес за грибами и потерялась. Данное сообщение поступило в госкомитет РБ по ЧС.

К счастью, любительница «тихой охоты» была найдена и в медицинской помощи не нуждалась.

Сотрудники ведомства дали советы на случай, если вы потерялись в лесу. Они рекомендуют не паниковать и оставаться на месте.

«Не ходите наугад. Вызовите спасателей по номеру 112. Экономьте заряд батареи. Подавайте сигналы: свистите в свисток, стучите палкой по дереву. Оставайтесь на месте. Так вас найдут гораздо быстрее. Берегите себя и своих близких», — рассказали спасатели.