Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трехэтажный склад загорелся на Волгоградском проспекте в Москве

Трехэтажный склад загорелся на Волгоградском проспекте в столице. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщил источник РЕН ТВ.

Трехэтажный склад загорелся на Волгоградском проспекте в столице. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщил источник РЕН ТВ.

По предварительной информации, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, однако существует угроза распространения огня.

— Предварительно, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекли 50 человек и 16 единиц техники. Что хранится на складе — на данный момент неизвестно, — цитирует источник Telegram-канал.

4 октября в результате пожара на Пушкинской улице в Москве погиб один человек, еще пятерых удалось спасти. Уточнялось, что в квартире на четвертом этаже загорелись личные вещи.

Днем ранее у парка аттракционов на набережной во Владивостоке загорелось кафе. Местные сообщали, что столб дыма от пожара был виден из разных точек города.