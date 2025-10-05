Трехэтажный склад загорелся на Волгоградском проспекте в Москве

Трехэтажный склад загорелся на Волгоградском проспекте в столице. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщил источник РЕН ТВ.
По предварительной информации, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, однако существует угроза распространения огня.
— Предварительно, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекли 50 человек и 16 единиц техники. Что хранится на складе — на данный момент неизвестно, — цитирует источник Telegram-канал.
4 октября в результате пожара на Пушкинской улице в Москве погиб один человек, еще пятерых удалось спасти. Уточнялось, что в квартире на четвертом этаже загорелись личные вещи.
Днем ранее у парка аттракционов на набережной во Владивостоке загорелось кафе. Местные сообщали, что столб дыма от пожара был виден из разных точек города.