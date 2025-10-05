В Самарской области опасность атаки БПЛА действовала целый час

«В Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников», — отметили в 07:12.
Напоминаем, что в условиях ограничений местным жителям рекомендуется оставаться дома и не выходить на улицу. Не стоит подходить к окнам. Лучше спуститься на первый этаж или парковку. В случае опасности атаки беспилотных летательных аппаратов возможны перебои в работе мобильной связи. Подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности.
