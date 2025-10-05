Ричмонд
В Самарской области опасность атаки БПЛА действовала целый час

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников 5 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА утром в воскресенье, 5 октября. Ограничения сняли спустя час, сообщают в ГУ МЧС России по региону.

«В Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников», — отметили в 07:12.

Напоминаем, что в условиях ограничений местным жителям рекомендуется оставаться дома и не выходить на улицу. Не стоит подходить к окнам. Лучше спуститься на первый этаж или парковку. В случае опасности атаки беспилотных летательных аппаратов возможны перебои в работе мобильной связи. Подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

