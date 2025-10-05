Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Слюдянке водитель минивэна сбил 8-летнего велосипедиста

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП.

Источник: Прокуратура Иркутской области

4 октября в дневное время в Слюдянке произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 60-летний водитель автомобиля Mitsubishi Delica наехал на 8-летнего ребёнка, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, за его состоянием следят врачи, причины происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области и Госавтоинспекции региона.

Прокуратура Слюдянского района отслеживает ход расследования и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних и обеспечению безопасности на дорогах.

Ранее агентством сообщалось, что вечером 4 октября произошло ДТП на Академическом мосту в Иркутске. По словам очевидцев, на место прибыл автомобиль скорой помощи. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.