В Слюдянке водитель минивэна сбил 8-летнего велосипедиста

4 октября в дневное время в Слюдянке произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 60-летний водитель автомобиля Mitsubishi Delica наехал на 8-летнего ребёнка, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, за его состоянием следят врачи, причины происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области и Госавтоинспекции региона.
Прокуратура Слюдянского района отслеживает ход расследования и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних и обеспечению безопасности на дорогах.
