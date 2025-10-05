В Слюдянке водитель минивэна сбил 8-летнего велосипедиста

4 октября в дневное время в Слюдянке произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 60-летний водитель автомобиля Mitsubishi Delica наехал на 8-летнего ребёнка, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, за его состоянием следят врачи, причины происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области и Госавтоинспекции региона.