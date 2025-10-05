Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь человек, включая троих детей, пострадали в массовом ДТП под Сызранью

На трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали восемь человек, среди них трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в МВД региона.

«Столкновение четырёх транспортных средств: фуры DAF и легкового автомобиля Chery, фуры Volvo и легкового автомобиля Kia. Пострадавших восемь человек, госпитализировали в ЦГРБ города Сызрани», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все пострадавшие — водители и пассажиры легковых автомобилей. На месте происшествия работали пожарные-спасатели 47-й противопожарной службы, сотрудники Госавтоинспекции, спасатели ПСС Самарской области и медики. Водитель грузовика DAF врезался в стоящие на красный сигнал светофора легковушки и фуру Volvo. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Тверской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. Авария случилась на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Ржевском округе. В результате столкновения пострадали пять человек.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.