После гибели двух человек на Вилюченском вулкане возбуждено уголовное дело

Группа туристов сорвалась со склона пр восхождении на вулкан Вилючинская сопка на Камчатке.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины и женщины при восхождении на Вилюченский вулкан, сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.

По предварительным данным, группа туристов из трех человек 4 октября вышла по запланированному незарегистрированному в МЧС туристическому маршруту на вулкан Вилючинская сопка в Елизовском районе. На высоте 1800 м 60-летний мужчина и 27-летняя женщина сорвались со склона и погибли он полученных травм. Оба погибшие — жители Камчатки.

Третья участница восхождения была спасена. Сейчас она находится в медучреждении.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что мужчина скончался на месте происшествия, а девушка погибла при спуске.

Напомним, что министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщал об официальном закрытии маршрута на Вилючинский вулкан с 1 июля 2025 года.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше