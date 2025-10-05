После гибели двух человек на Вилюченском вулкане возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, группа туристов из трех человек 4 октября вышла по запланированному незарегистрированному в МЧС туристическому маршруту на вулкан Вилючинская сопка в Елизовском районе. На высоте 1800 м 60-летний мужчина и 27-летняя женщина сорвались со склона и погибли он полученных травм. Оба погибшие — жители Камчатки.