После гибели двух человек на Вилюченском вулкане возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины и женщины при восхождении на Вилюченский вулкан, сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.
По предварительным данным, группа туристов из трех человек 4 октября вышла по запланированному незарегистрированному в МЧС туристическому маршруту на вулкан Вилючинская сопка в Елизовском районе. На высоте 1800 м 60-летний мужчина и 27-летняя женщина сорвались со склона и погибли он полученных травм. Оба погибшие — жители Камчатки.
Третья участница восхождения была спасена. Сейчас она находится в медучреждении.
Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что мужчина скончался на месте происшествия, а девушка погибла при спуске.
Напомним, что министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщал об официальном закрытии маршрута на Вилючинский вулкан с 1 июля 2025 года.