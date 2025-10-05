«Есть еще топоры»: экс-министр Хубутия продолжает терроризировать Юлию Ван

Бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия продолжает угрожать своей бывшей девушке Юлии Ван, на которую он уже нападал с топором. Она связывает такое вызывающее поведение с тем, что у него есть связи в полиции.
— На судебном заседании по продлению меры пресечения Хубутия подсел к моему представителю, молодой девушке, помощнику адвоката Высоцкой К. В. и шепотом произнес фразу о том, что у него есть еще топоры. Он не знал, что представитель ведет аудиозапись заседания, — рассказала Ван.
По ее словам, после этого она и защита подали заявление в СК, однако там заявили, что «если бы хотел, то убил бы».
Несмотря на домашний арест Хубутия продолжает пользоваться Интернетом и отправлять Ван оскорбительные сообщения, передает Starhit.
26 июня Тверской районный суд Москвы продлил домашний арест Михаилу Хубутии, обвиняемому в нападение с топором на Юлию Ван. Ранее он признался, что 24 апреля он действительно несколько раз ударил топором свою бывшую девушку. Как произошло нападение, какие были несостыковки в обвинениях Хубутии — в отдельном материале «Вечерней Москвы».