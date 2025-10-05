«Есть еще топоры»: экс-министр Хубутия продолжает терроризировать Юлию Ван

— На судебном заседании по продлению меры пресечения Хубутия подсел к моему представителю, молодой девушке, помощнику адвоката Высоцкой К. В. и шепотом произнес фразу о том, что у него есть еще топоры. Он не знал, что представитель ведет аудиозапись заседания, — рассказала Ван.