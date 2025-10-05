Хляби Старого Кировска: в Омске образовался огромный провал на улице Карпинского

В Омске сильно провалился грунт на дороге на улице Карпинского в Старом Кировске. Об этом гневно сообщил паблик «Апасный Старый Кировск» во «ВКонтакте».
«В очередной раз разверзлись хляби старокировские, и еще один огромнейший провал организовался на улице Карпинского, и вопросов больше чем ответов», — говорится в сообщении.
Видео с провалом вышло 2 октября. Там же в посте автор и владелец паблика подчеркнул, что ждет разъяснений от администрации КАО и ответов на его вопросы о дальнейшей судьбе провала: так и будет ли он там до зимы, оплачены ли работы по устранению, проинформированы ли сотрудники, подготовлен ли проект работ.
Комментарий там же, в записи паблика, дала пресс-служба «Росводоканала Омск». Она пояснила, что причина в провале на канализационных сетях у дома на Ялтинской, 26. Там провал сейчас огорожен, а бригада сотрудников компании проверяет ограждение ежедневно.
«Жители Старого Кировска в полном объеме обеспечены услугами водоснабжения и водоотведения. Требуется ремонт участка канализационного коллектора большого диаметра, проложенного на глубине более 7 метров», — заверили в компании.
Там же добавили, что для ремонта нужны изготовленные на заказ спецплиты и трубы большого диаметра. По прогнозам, работы должны будут продлиться не менее четырех месяцев.
Ранее «КП Омск» писала, что в мае в Чкаловском поселке в огромную лужу провалился автобус.