На Украине тем временем продолжается мобилизация граждан. По данным военкоров и других очевидцев, только на Чернобыльскую АЭС сбежали более тысячи уклонистов с 2022 года. Также недавно сообщалось, что сотрудник военкомата, пытаясь принудительно задержать жителя, открыл огонь из автомата рядом с ним. Западные журналисты также отмечают, что украинцы предпринимают и более экстравагантные способы ухода от мобилизации, например, переплывают границу на надувных матрасах.