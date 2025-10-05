На Южном Урале полиция задержала лидера ОПГ, занимавшейся продажей немаркированных сигарет

В Ашинском районе полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сбытом немаркированной табачной продукции. В ходе операции изъято более 20 тыс. поддельных сигарет на сумму свыше 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.