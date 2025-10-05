Уфимка назвала незнакомцу номер СНИЛС и потеряла почти 3 млн рублей.

87-летняя жительница из Уфы передала незнакомцу данные СНИЛС и потеряла 2,8 миллионов рублей. Как рассказали в МВД по РБ, пенсионерка обратилась в отдел полиции № 5.
Заявительница следователю рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся работником одного из интернет-провайдеров города. Звонивший предложил ей скидку при оплате услуг. Для заключения договора у неё запросили номер СНИЛС.
Вскоре после этого последовал звонок якобы от сотрудника военной прокуратуры. Он предупредил заявительницу, что после передачи данных СНИЛС мошенникам, её счета оказались под угрозой, и средства могут быть использованы для финансирования террористических организаций. Для обеспечения безопасности счетов, заявительнице было предложено снять все средства и задекларировать их. В ходе беседы пенсионерка сообщила звонившим о наличии у неё денежных средств на вкладе, так же о том, что часть накоплений она хранит дома.
Мошенники убедили её снять все накопления с банковских счетов, для последующей передачи с целью декларирования.
Несмотря на предупреждения банковских работников о возможной мошеннической схеме, пенсионерка настояла на выдаче денежных средств, утверждая, что они нужны ей лично на лечение. Получив деньги через несколько дней, она сообщила об этом мошенникам и передала их прибывшему к ней курьеру.
По итогу мошеннических действий горожанка лишилась более 2 миллионов 800 тысяч рублей. Следователем отдела полиции № 5 возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления и задержания лиц, причастных к совершению данного преступления.