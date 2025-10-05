Уфимка назвала незнакомцу номер СНИЛС и потеряла почти 3 млн рублей.

Вскоре после этого последовал звонок якобы от сотрудника военной прокуратуры. Он предупредил заявительницу, что после передачи данных СНИЛС мошенникам, её счета оказались под угрозой, и средства могут быть использованы для финансирования террористических организаций. Для обеспечения безопасности счетов, заявительнице было предложено снять все средства и задекларировать их. В ходе беседы пенсионерка сообщила звонившим о наличии у неё денежных средств на вкладе, так же о том, что часть накоплений она хранит дома.