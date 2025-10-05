Около 50 пожарных тушат возгорание в трёхэтажном здании на Волгоградском проспекте

Ранее сообщалось, что страшный пожар в Калужской области привёл к гибели четырёх человек, включая троих детей. По факту произошедшего Следственное управление СК РФ по Калужской области возбудило уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.