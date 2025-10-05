Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой для политиков

Ранее сообщалось, что здание мэрии и прилегающий парк были эвакуированы из-за мужчины, который забаррикадировался в автомобиле рядом с мэрией. Эвакуация проведена из соображений безопасности. Мужчина врезался в ступеньки здания на автомобиле, под лобовым стеклом была табличка с просьбой помощи у президента США Дональда Трампа.