Какие авиарейсы задерживаются или отменены в России 5 октября 2025, онлайн-табло

Задержки и отмены авиарейсов в России 5 октября 2025.
Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 5 октября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.
Ограничения воздушного пространства и их последствия 5 октября 2025.
В трех российских аэропортах были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ранним утром 5 октября представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений в аэропортах Тамбова (Донское), Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна). Согласно официальным сообщениям, «ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».
Ограничения уже привели к серьезным корректировкам в расписании полетов не только в затронутых аэропортах, но и по всей стране, так как многие рейсы связаны между собой в единую логистическую систему.
Upd: в 7:54 по Москве Кореняко сообщил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Тамбова (Донское), Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна) сняты.
Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 5 октября 2025.
Задержки и отмены рейсов в Шереметьево 5 октября 2025.
В аэропорту Шереметьево наблюдаются значительные задержки как на вылет, так и на прилет. Среди рейсов на вылет отмечены следующие задержки:
Рейс FV 6539 (Россия) в Уфу задерживается более чем на 2 часа — вместо запланированного вылета в 06:40 он отправится в 09:00. Рейс SU 1002 (Аэрофлот) в Калининград вылетит в 11:00 вместо 10:20. Также задерживается рейс SU 1116 (Аэрофлот) в Сочи — вылет перенесен с 09:00 на 09:30.
Что касается прилетов, значительные задержки наблюдаются у рейсов из Новокузнецка (SU 1459, задержка почти 3 часа), Кемерово (SU 1451, задержка почти 2 часа) и Махачкалы (DP 6926, задержка около 40 минут).
Кроме того, отменены несколько рейсов, включая SU 6 и SU 24 в Санкт-Петербург, SU 1318 в Мурманск, SU 1545 в Пензу, что создает дополнительные трудности для пассажиров.
Задержки и отмены рейсов во Внуково 5 октября 2025.
В аэропорту Внуково также фиксируются задержки рейсов. Наиболее серьезными стали задержки рейсов в Шарм-эль-Шейх (4S 3114) — вылет перенесен с 06:50 на 08:15, в Анталью (ZF 3003) — задержка до 08:10 вместо 07:35, и в Монастир (BJ 815) — вылет задержан до 22:15 вместо 21:15.
Особенно сложная ситуация с рейсом в Ярославль (7R 179) — задержка составляет почти 9 часов, до 18:30 вместо планируемого вылета в 09:10. Такая длительная задержка может быть связана с введением ограничений в аэропорту Ярославля.
На прилет значительно задерживаются рейсы из Еревана (3F 321, прибытие в 10:05 вместо 08:30), Хургады (NE 612, прибытие в 15:30 вместо 13:30) и Монастира (BJ 814, прибытие в 21:15 вместо 20:15).
Задержки и отмены рейсов в Домодедово 5 октября 2025.
В аэропорту Домодедово ситуация также сложная. Рейс U6 221 (Уральские авиалинии) в Сочи задерживается до 09:45 вместо запланированного вылета в 08:10. Рейс U6 783 (Уральские авиалинии) в Стамбул задерживается до 10:30 вместо 09:45.
Отменены несколько рейсов, в том числе U6 2969 (Уральские авиалинии) в Куляб и 3L 753 (Air Arabia Abu Dhabi) в Абу-Даби.
Среди прилетающих рейсов серьезные задержки у U6 388 (Уральские авиалинии) из Омска (прибытие в 09:59 вместо 06:55), U6 652 (Уральские авиалинии) из Барнаула (прибытие в 09:13 вместо 07:45) и U6 2128 (Уральские авиалинии) из Карши (прибытие в 09:15 вместо 07:50).
Задержки и отмены рейсов в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 5 октября 2025.
В аэропорту Пулково на утро 5 октября наблюдается несколько существенных задержек. Рейс в Тюмень (N4 333) задерживается на 1 час 15 минут — до 10:15 вместо запланированных 09:00. Рейс в Геленджик (UT 291) вылетит в 11:40 вместо 10:20.
Значительно задерживаются рейсы в Сочи: FV 6670 (Россия) вылетит в 16:00 вместо 15:10 (задержка около 50 минут), а рейс EO 2454 (Ikar) — в 18:50 вместо 17:55 (задержка почти час).
Среди прилетающих рейсов серьезные задержки у рейсов из Иркутска (S7 6409, прибытие в 13:11 вместо 11:35), Сочи (EO 2453, прибытие в 17:50 вместо 16:55) и Сочи (FV 6670, прибытие в 20:35 вместо 19:45).
Отменены рейсы в Тегеран (W5 1103) и Наманган (C6 458), а также прилет из Тегерана (W5 1104) и Ташкента (C6 425).
Задержки и отмены рейсов в региональных аэропортах России 5 октября 2025.
Задержки в Екатеринбурге (Кольцово) 5 октября 2025.
В аэропорту Кольцово задержан рейс SU 1401 (Аэрофлот) в Москву — вылет перенесен с 13:55 на 15:25 (задержка около 1,5 часов). Рейс WZ 1097 (Red Wings) в Астану задерживается до 21:05 вместо 19:45.
Среди прилетающих рейсов значительные задержки у WZ 2030 (Red Wings) из Нижнего Новгорода (прибытие в 14:25 вместо 11:20, задержка более 3 часов), U6 174 (Уральские авиалинии) из Хабаровска (прибытие в 15:10 вместо 13:50) и U6 572 (Уральские авиалинии) из Владивостока (прибытие в 15:40 вместо 15:15).
Особенно серьезная задержка у рейса ZF 840 (Azur Air) из Антальи — прибытие ожидается в 20:35 вместо 18:20 (задержка более 2 часов).
Задержки в Перми 5 октября 2025.
В аэропорту Перми «Большое Савино» 5 октября задерживаются рейсы по направлениям Сочи, Калининград и Анталья. Время опоздания составляет от 50 минут до 5 часов.
Рейсы N4 424 и EO 424 (Nordwind и Ikar) Пермь — Сочи, которые должны были вылететь в 08:05, перенесены на 12:30 с задержкой 4 часа 25 минут. Регистрация на эти рейсы начнется только в 10:30, а посадка в 11:50.
Прибывающий рейс FV 6129 (Россия) Сочи — Пермь отложен на 1 час 25 минут и прибудет в 07:10 вместо 05:45. Рейс EO 884 (Ikar) Калининград — Пермь задерживается на 5 часов и прибудет в 11:55 вместо 06:55. Рейс ZF 864 (Azur Air) Анталья — Пермь прибудет с задержкой 50 минут в 15:30 вместо 14:40.
Задержки в Нижнем Новгороде 5 октября 2025.
В аэропорту Стригино Нижнего Новгорода были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, что привело к значительным изменениям в расписании. Рейс WZ 2030 (Red Wings) в Екатеринбург задерживается до 10:55 вместо 07:25 (задержка более 3 часов). Рейс ZF 843 (Azur Air) в Анталью задерживается до 15:55 вместо 12:45 (задержка более 3 часов).
Прилетающие рейсы также существенно задерживаются: WZ 1350 (Red Wings) из Батуми прибудет в 09:55 вместо 06:25 (задержка более 3,5 часов), ZF 844 (Azur Air) из Антальи — в 13:50 вместо 11:15 (задержка более 2,5 часов).
Задержки в Сочи 5 октября 2025.
В аэропорту Сочи наблюдается большое количество задержек. Рейс A4 5029 (Азимут) в Ереван задерживается до 09:50 вместо 08:00. Рейс DP 343 (Победа) в Уфу вылетит в 09:55 вместо 08:10. Рейс A4 5069 (Азимут) в Стамбул задерживается до 09:05 вместо 08:15.
Особенно длительные задержки у рейсов N4 417 (Nordwind) в Уфу — до 11:25 вместо 08:55 (задержка 2,5 часа), N4 421 (Nordwind) в Самару — до 12:30 вместо 10:00 (задержка 2,5 часа) и ZF 1067 (Azur Air) в Анталью — до 17:45 вместо 12:00 (задержка почти 6 часов).
Прилетающие рейсы также значительно задерживаются: EO 424/N4 424 (Ikar/Nordwind) из Перми прибудет в 14:25 вместо 10:00 (задержка 4,5 часа), ZF 1068 (Azur Air) из Антальи — в 16:00 вместо 10:20 (задержка почти 6 часов), EO 516/N4 516 (Ikar/Nordwind) из Нижневартовска — в 14:00 вместо 10:30 (задержка 3,5 часа).
Задержки в Краснодаре 5 октября 2025.
В аэропорту Пашковский (Краснодар) отменены несколько рейсов, в том числе DP 160 и DP 158 (Победа) в Москву, U6 210 (Уральские авиалинии) в Екатеринбург, UT 576 (ЮТэйр) в Москву и DP 563 (Победа) в Екатеринбург.
При этом некоторые рейсы вылетают раньше запланированного времени: SU 614 (Аэрофлот) в Ереван вылетит в 10:50 вместо 12:55, SU 2955 (Аэрофлот) в Санкт-Петербург — в 17:25 вместо 18:30, а 3F 350 (FLYONE Armenia) в Ереван — в 17:30 вместо 18:45.
Среди прилетающих рейсов задержки и отмены также значительны. Рейсы SU 2927 (Аэрофлот) из Екатеринбурга и SU 2954 (Аэрофлот) из Санкт-Петербурга прибудут раньше запланированного времени, а рейс DP 509 (Победа) из Санкт-Петербурга — в 12:18 вместо 12:55. Рейс SU 615 (Аэрофлот) из Еревана прибудет в 15:30 вместо 17:15, что на 1 час 45 минут раньше расписания.
Задержки в Новосибирске 5 октября 2025.
В аэропорту Толмачево (Новосибирск) рейс S7 5565 (S7 Airlines) в Ташкент задерживается до 13:45 вместо 12:40 (задержка более часа). Рейс S7 5378 (S7 Airlines) из Надыма прибудет с задержкой почти в час — в 13:43 вместо 12:45.
Задержки в Самаре 5 октября 2025.
В аэропорту Курумоч (Самара) длительная задержка наблюдается у рейса ZF 1025 (Azur Air) в Анталью — вылет перенесен с 01:00 на 15:45 (задержка почти 15 часов). Рейс N4 422 (Nordwind) в Сочи задерживается до 18:15 вместо 16:00 (задержка 2 часа 15 минут).
Среди прилетающих рейсов критическая задержка у ZF 1026 (Azur Air) из Антальи — прибытие ожидается в 14:35 5 октября вместо 23:30 4 октября (задержка более 15 часов). Рейс N4 421 (Nordwind) из Сочи прибудет в 16:45 вместо 14:05 (задержка 2 часа 40 минут).