Польша подняла в воздух авиацию из-за Украины

Польша подняла в воздух авиацию из-за сообщений о взрывах на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении военного командования страны.

Польша подняла в воздух авиацию из-за сообщений о взрывах на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении военного командования страны.

«Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование ВС Польши инициировало все необходимые процедуры. Польская и союзническая авиация активно действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в максимальную готовность», — отмечается в сообщении. Отмечается, что причиной для этих действий послужили сообщения о взрывах на Украине.

В частности, украинское издание «Страна», а также глава Львова Андрей Садовой сообщали о взрывах в нескольких регионах страны. В самом Львове также фиксировали крупный столб дыма.