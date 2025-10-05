Польша подняла в воздух авиацию из-за Украины

«Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование ВС Польши инициировало все необходимые процедуры. Польская и союзническая авиация активно действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в максимальную готовность», — отмечается в сообщении. Отмечается, что причиной для этих действий послужили сообщения о взрывах на Украине.